Wohin geht es nun, Amadeus IT?

Die technische Analyse der Amadeus It-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 62,87 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, obwohl der Aktienkurs selbst bei 64,98 EUR liegt, was einem Abstand von +3,36 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 60,57 EUR, was einer Differenz von +7,28 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie von Amadeus It auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein positives Bild von Amadeus It, da in den letzten beiden Wochen insgesamt viele positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen um Amadeus It eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Amadeus It liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 44,94 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI ebenfalls im neutralen Bereich bei 38,72 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Amadeus It-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine neutrale bis positive Einschätzung der Amadeus It-Aktie, basierend auf den verschiedenen Indikatoren und der Stimmung in den sozialen Medien.