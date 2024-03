Wohin geht es nun, All Winner?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Dividendenrendite von All Winner liegt derzeit bei 0,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund dieses Werts erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität ergab keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating für die All Winner-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der All Winner-Aktie liegt derzeit bei 72 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,42, was auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für All Winner.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für All Winner. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung.