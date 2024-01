Wohin geht es nun, Alfen?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Alfen Nv. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Alfen Nv gesprochen. Dies spiegelt sich auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die eine insgesamt positive Anleger-Stimmung zeigen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alfen Nv zeigt einen Wert von 65,55, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 41 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alfen Nv-Aktie in einem längerfristigen Abwärtstrend liegt, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Alfen Nv auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.