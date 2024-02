Wohin geht es nun, Aixtron?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aixtron-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aixtron-Aktie liegt bei 35,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,69 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist die Aixtron-Aktie mit einer Rendite von 27,88 Prozent eine Überrendite von mehr als 25 Prozent auf. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, jedoch liegt Aixtron mit 19,36 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Aixtron in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit für Aixtron weisen ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aixtron im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 0,94 % aus, was 1,03 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,97 % ist. Somit führt der niedrigere Ertrag zur Einstufung "Schlecht".