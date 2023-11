Wohin geht es nun, Airbnb?

Analysten sind sich bei der Einschätzung von Airbnb uneinig. In den letzten zwölf Monaten gab es 12 positive, 12 neutrale und 3 negative Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es eine "Neutral"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 138,08 USD, was einem Anstieg von 13,17 Prozent entspricht und somit als positiv bewertet wird.

Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs von Airbnb bei 124,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 122,01 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage beträgt 131,8 USD, was einen Abstand von -7,43 Prozent bedeutet und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Aktie wurde auch intensiver diskutiert als üblich und erhielt daher eine positive Bewertung. Insgesamt erhält die Airbnb-Aktie ein positives Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Durch die Analyse der sozialen Medien konnten 5 positive und keine negativen Signale identifiziert werden, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als positiv bewertet.