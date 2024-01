Wohin geht es nun, Aiful?

In den letzten zwei Wochen wurde Aiful von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Aiful überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 49,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Dividendenrendite beträgt 0,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie von Aiful gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als unterbewertet und erhält daher die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

