Wohin geht es nun, Acorn Energy?

Die Dividendenrendite der Aktie von Acorn Energy liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 11704,7 Prozentpunkten bedeutet. Dies stellt eine schlechte Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens dar.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Acorn Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Acorn Energy von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht somit ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acorn Energy einen Wert von 745 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.