Wohin geht es nun, AFC Energy?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung für Afc Energy betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für Afc Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Afc Energy mit einer Rendite von -18,13 Prozent mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (2,45 Prozent) liegt Afc Energy mit 20,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Afc Energy beträgt aktuell 31,42 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 36,63) führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird Afc Energy daher mit "Gut" für Sentiment und Buzz, "Neutral" für die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index sowie "Schlecht" im Branchenvergleich der Aktienkurse bewertet.