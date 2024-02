Wohin geht es nun, 3M?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für 3m in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für 3m, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 3m als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 58,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 73,16 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 3m-Aktie mit 91,82 USD eine Entfernung von -7,51 Prozent zum GD200 (99,28 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 100,88 USD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit wird der Kurs der 3m-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über 3m diskutiert wurde. Während an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, überwog an sechs Tagen die negative Kommunikation. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält 3m auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.