Wohin geht es nun, 1844 Resources?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass 1844 Resources Inc über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für 1844 Resources Inc in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 0,03 CAD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -33,33 Prozent zum GD200 und somit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote "Neutral" für 1844 Resources Inc.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der 1844 Resources Inc liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für 1844 Resources Inc.