Wohin geht die Reise, bpost -?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die belgische Bpost hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,9, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist. In Bezug auf das Sentiment der Anleger gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "neutral" Bewertung vorliegt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt. In der technischen Analyse ergibt sich ein schlechtes Rating, da der Schlusskurs der Bpost-Aktie sowohl unter dem 200-Tages- als auch dem 50-Tages-Durchschnitt liegt. Zuletzt wird die Dividendenpolitik der Bpost als "neutral" bewertet, da das Verhältnis von Dividende zum Aktienkurs bei 0 liegt. Insgesamt erhält die Bpost-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen.