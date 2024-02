Wohin geht die Reise, Zoom?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Zoom im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zoom festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Zoom aktuell mit dem Wert 49,24 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zoom-Aktie ein Durchschnitt von 1082,57 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 991 JPY (-8,46 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Insgesamt erhält Zoom für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.