Wohin geht die Reise, Zinc of IrelandL?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Zinc Of Ireland Nl diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Zinc Of Ireland Nl kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Zinc Of Ireland Nl liegt derzeit bei 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Zinc Of Ireland Nl derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie (0,016 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD entspricht einer Abweichung von -20 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".