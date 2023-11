Wohin geht die Reise, Zhongyuan Bank?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhongyuan Bank bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Handelsbanken"-Branche, der derzeit bei 5 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Zhongyuan Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,15 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -0,74 Prozent in der Branche, was einer Underperformance von -45,41 Prozent entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite des letzten Jahres bei -3,01 Prozent, und die Zhongyuan Bank lag 43,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung des Sentiments und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte auch keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhongyuan Bank-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Zhongyuan Bank 7,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Handelsbanken"-Branche, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 aufweist. Aus dieser Perspektive gesehen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.