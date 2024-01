Wohin geht die Reise, Zhejiang Nhu?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Nhu gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse kann man feststellen, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Nhu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,5 CNH lag und der aktuelle Kurs bei 17,01 CNH liegt, was eine Abweichung von +3,09 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 16,85 CNH eine Abweichung von +0,95 Prozent. Die Zhejiang Nhu-Aktie erhält daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 19 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Zhejiang Nhu aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Zhejiang Nhu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,06 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,52 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Nhu. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,19 Prozent hatte, lag Zhejiang Nhu 2,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.