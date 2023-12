Wohin geht die Reise, Zhejiang Hailide New Material?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Zhejiang Hailide New Material eine Rendite von -1,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 6,54 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,27 Prozent, und Zhejiang Hailide New Material liegt derzeit um 6,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Hailide New Material von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich jedoch, dass die Diskussionsintensität um die Aktie nur schwach ist, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Hailide New Material kurzfristig überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält Zhejiang Hailide New Material aufgrund der verschiedenen Faktoren eine überwiegend negative Bewertung.