Wohin geht die Reise, Zhejiang Dafeng Industrial?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Zhejiang Dafeng Industry auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 14,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,96, was darauf hindeutet, dass Zhejiang Dafeng Industry weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Wertpapier somit mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Zhejiang Dafeng Industry wider. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Dafeng Industry liegt aktuell bei 1,11 Prozent und ist damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,4 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,29 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Zhejiang Dafeng Industry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund eines Unterschieds von -7,14 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auf der Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird dem Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erteilt.