Wohin geht die Reise, Zalando?

Die technische Analyse von Zalando zeigt, dass sich das Unternehmen aktuell in einem neutralen Zustand befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 27,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,4 EUR deutlich darunter liegt. Dadurch erhält Zalando eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 22,23 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 22,4 EUR liegt, und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Zalando also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,54 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ist der RSI25 bei 45,94 Punkten und ergibt somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Zalando im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,26 Prozent erzielt, was 38,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,4 Prozent, wobei Zalando aktuell 36,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu Zalando. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung durch die Redaktion, die auch sechs Handelssignale ermittelt hat, davon drei positive und drei negative. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Zalando bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.