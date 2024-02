Wohin geht die Reise, Yunfeng?

Derzeit wird der Aktienkurs von Yunfeng als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31. Die Börse zahlt derzeit 31,6 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens, was 213 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche. Dies führt zu einer Einstufung des Titels als "Schlecht" auf Basis des KGV.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche "Finanzen" liegt die Rendite von Yunfeng bei -38,28 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Yunfeng mit -18,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yunfeng-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,87 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,88 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Yunfeng weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt wird die Yunfeng-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.