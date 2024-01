Wohin geht die Reise, Yext?

Die Anleger-Stimmung bei Yext in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab vorwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI-Wert von Yext bei 72,86, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als schlechtes Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 68, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine schlechte Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Yext in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche durchschnittlich um 10,12 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -22,36 Prozent im Branchenvergleich und zu einem schlechten Rating. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt Yext mit einer Unterperformance von 20,64 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -30,46 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -8,69 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.