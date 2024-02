Wohin geht die Reise, Yanlord LandADR?

Die technische Analyse der Yanlord Land-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,66 SGD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,495 SGD verzeichnet, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,52 SGD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nur knapp unter diesem Wert lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yanlord Land ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz war durchschnittlich, und die Stimmungsänderung blieb gering.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yanlord Land-Aktie liegt bei 45,45, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 von 52 deutet auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält Yanlord Land daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den Relative Strength Index.