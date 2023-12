Wohin geht die Reise, Xinyi Glass Holdings?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Anhand der Anzahl von Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Xinyi Glass eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Xinyi Glass bei 74,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 61,69, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) ist Xinyi Glass unserer Ansicht nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,77 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 50,35 bei 83 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Performance von Xinyi Glass in den vergangenen 12 Monaten betrug -42,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,86 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,74 Prozent im Branchenvergleich für Xinyi Glass. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -2,17 Prozent, wobei Xinyi Glass 40,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.