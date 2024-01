Wohin geht die Reise, Xinxiang Chemical Fibre?

Die Xinxiang Chemical Fiber wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,29 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,23 CNH) um -1,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,29 CNH zeigt eine Abweichung von -1,82 Prozent, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 41,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,09, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen.

Insgesamt erhält die Xinxiang Chemical Fiber daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung und eine "Schlecht"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.