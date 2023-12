Wohin geht die Reise, Xiamen Wanli Stone Stock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Xiamen Wanli Stone Stock zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 89,88 Punkten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,71, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Xiamen Wanli Stone Stock eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Xiamen Wanli Stone Stock deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen überwiegend positiv sind. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Wanli Stone Stock liegt bei 195, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" als neutral bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten hat Xiamen Wanli Stone Stock eine Performance von -6,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche einer Outperformance von +1,36 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xiamen Wanli Stone Stock in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist, während sie aus fundamentaler Sicht als neutral eingestuft wird.