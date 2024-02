Wohin geht die Reise, Wix?

Derzeit wird die Aktie von Wix als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3720 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 3720,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Wix zahlt, was 6160 Prozent mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Wix als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 9 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 111,82 USD, was einer Erwartung in Höhe von -10,77 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Einstufung darstellt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Wix-Aktie von 125,32 USD als "Gut"-Signal eingestuft, da er sich mit +31,09 Prozent Entfernung vom GD200 (95,6 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 122,79 USD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +2,06 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wix-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Wix eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.