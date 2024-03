Wohin geht die Reise, Williams Cos?

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für die Williams Cos 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Analystenbewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,5 USD, was einer potenziellen leichten Kursabnahme von -0,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs mit 36,53 USD 4,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da sie sich um 7,31 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete Williams Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,15 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 22,65 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +1,5 Prozent für Williams Cos in diesem Branchenvergleich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen, die in den Diskussionen überwiegen. Trotzdem ergaben statistische Auswertungen eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.