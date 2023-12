Strategic Elements Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Strategic Elements bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der Diskussion in Social Media waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Strategic Elements eingestellt. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Strategic Elements daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt war. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Strategic Elements-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Strategic Elements mittlerweile auf 0,1 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,075 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 AUD, was einen Abstand von -6,25 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Strategic Elements-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Strategic Elements jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Strategic Elements-Analyse.

Strategic Elements: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...