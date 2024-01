Wohin geht die Reise, Westpac Banking?

Die technische Analyse der Westpac Banking zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 22,9 AUD liegt, was einem Abstand von +6,61 Prozent vom GD200 (21,48 AUD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,53 AUD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +6,36 Prozent liegt, was ebenfalls als ein "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Westpac Banking-Aktie als "Gut" bewertet, wenn die Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Westpac Banking-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Dividende weist Westpac Banking derzeit eine Dividendenrendite von 8,62 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,46 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Überverkauft-Situation für die Westpac Banking-Aktie. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (20,83 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (20,7 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Westpac Banking-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, der Dividende und dem Relative Strength Index.