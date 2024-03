Wohin geht die Reise, Westaim?

Die Westaim-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu einer neutralen Bewertung führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -2,2 Prozent, was zu der "Neutral"-Bewertung führte. Gleiches galt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert und führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Zwar gab es zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu der Westaim-Aktie, jedoch war das Interesse insgesamt weder stark positiv noch negativ.

In Bezug auf die Dividende ergab die Analyse, dass Investoren bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,92 Prozentpunkten erzielen könnten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Westaim-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 ergab, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI25 hingegen zeigte, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Westaim-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.