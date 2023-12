Wohin geht die Reise, WestBond?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Anlegerstimmung bezüglich Westbond war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund einer Stimmungsanalyse wird Westbond daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Materialien" liegt die Rendite von Westbond in den letzten 12 Monaten bei -50 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Papier & Forstprodukte"-Branche betrug in diesem Zeitraum -11,54 Prozent, wobei Westbond um 38,46 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westbond-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,2 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 CAD liegt, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Westbond-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 (sieben Tage) und 42,86 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Westbond aufgrund der genannten Analysen ein "Neutral"-Rating.