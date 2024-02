Wohin geht die Reise, Watkin Jones?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Watkin Jones intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Watkin Jones befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Watkin Jones-Aktie mit 49,65 GBP derzeit 3,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -8,51 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Watkin Jones-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 140 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 181,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (49,65 GBP) bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung aus dieser Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Watkin Jones-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Watkin Jones in diesem Punkt.