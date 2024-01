Wohin geht die Reise, Vita Coco Company?

Die Aktie der Vita Coco wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 5 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Vita Coco. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,47 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -5,77 Prozent führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Bewertung der Analysten.

In den letzten Wochen konnte bei Vita Coco eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der aktuell bei 52,57 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zu Vita Coco betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird Vita Coco hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.