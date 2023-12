Wohin geht die Reise, Via Optronics Ag?

In den letzten Wochen konnte bei Via Optronics keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion über die Aktie gab es signifikante Unterschiede. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Via Optronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,88 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,82 USD liegt damit deutlich darunter (Unterschied -56,38 Prozent), was die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Abweichungswert von -20,39 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als überwiegend positiv bewertet. Die Auffassung der Redaktion ist daher, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Via Optronics-Aktie liegt bei 65, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 61,84 als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Via Optronics.