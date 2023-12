AkzoobelV ADR Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Akzo Nobel in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine schlechte Gesamtbewertung für Akzo Nobel in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Akzo Nobel mit 2,07 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Akzo Nobel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier als gut eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein gutes Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Akzo Nobel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 19,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche und eine Überperformance im Vergleich zum "Materialien"-Sektor. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.