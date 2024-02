Wohin geht die Reise, US Century Bank?

Die Uscb-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -2,6 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -8,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Uscb in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 55,12, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,88, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Uscb insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 10,6 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Uscb damit eine "Gut"-Bewertung.