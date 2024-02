Wohin geht die Reise, Tuan Sing?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne sehen könnten. Für Tuan Sing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Tuan Sing weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tuan Sing wird als "Neutral" bewertet. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen im Zusammenhang mit Tuan Sing diskutiert.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Tuan Sing derzeit bei 0,29 SGD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,26 SGD um -10,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,27 SGD, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Tuan Sing daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.