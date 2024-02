Wohin geht die Reise, Tsukamotoration?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Tsukamoto zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 7,59 liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen neutralen Wert von 35, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tsukamoto in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tsukamoto zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

In der technischen Analyse ist die Tsukamoto derzeit 6,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 1,95 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Somit ergibt sich eine insgesamt positive charttechnische Einschätzung für die Aktie.