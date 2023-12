Wohin geht die Reise, Toronto Dominion Bank Pref E?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie der Toronto-dominion Bank im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um die Toronto-dominion Bank, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Weitergehende Studien zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was die Aktie auf "Neutral" basis dieser Daten stehen lässt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Toronto-dominion Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,37 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ist dies eine Underperformance von -9,93 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,7 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt die Aktie mit 11,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende von 4,88 % ist die Toronto-dominion Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,59 %) nur leicht höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Toronto-dominion Bank-Aktie beträgt aktuell 33, was dazu führt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,04 und zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Toronto-dominion Bank-Aktie.