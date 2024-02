Wohin geht die Reise, Tomita Electric?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Tomita Electric-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität blieb im vergangenen Monat im Durchschnitt, was zu diesem neutralen Rating führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1420 JPY, was einem Rückgang von 25,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls als neutral bewertet, da in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um die Tomita Electric-Aktie angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation als überkauft bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25 einen neutralen Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Tomita Electric-Aktie in verschiedenen Bereichen, was auf eine unsichere Lage hindeutet.