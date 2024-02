Wohin geht die Reise, Toly Bread?

Die Aktienanalyse von Toly Bread zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Dies basiert auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,04 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 6,97 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Toly Bread somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,28 CNH, was einer Abweichung von -4,26 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Toly Bread auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Kommentare abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Toly Bread mit einer Rendite von -54,57 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite von Toly Bread mit -34,17 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Toly Bread weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (31) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,69) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Toly Bread auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.