Wohin geht die Reise, Tianqi Lithium H Yc 1?

Tianqi Lithium: Analyse und Bewertung

Tianqi Lithium verzeichnet eine Dividendenrendite von 7,85 Prozent, was 1,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tianqi Lithium-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 48,26 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 39,55 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 40,92 HKD, was nur einer Abweichung von -3,35 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das GD50. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Tianqi Lithium in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem konnte eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen werden, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür bekommt Tianqi Lithium eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend betrachtet die technische Analyse den Relative Strength Index (RSI), der für Tianqi Lithium aktuell bei 53,08 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI ebenfalls mit "Neutral" bewertet.