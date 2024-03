Wohin geht die Reise, Texas Instruments?

Die Texas Instruments-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 164,76 USD, und der letzte Schlusskurs von 172,44 USD weicht um 4,66 Prozent ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (165,28 USD) weist mit einem Abweichung von +4,33 Prozent in Richtung eines neutralen Ratings für die Aktie. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Texas Instruments.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie wird durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Tagen wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, aber auch negative Themen waren präsent. Die Analyse der Handelssignale ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von vier konkret berechneten Signalen. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Texas Instruments-Aktie mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Texas Instruments-Aktie mit 23,2 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 72,7, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie auch in dieser Perspektive eine "Gut"-Bewertung.