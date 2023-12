Wohin geht die Reise, Teras?

Der Aktienkurs von Teras hat im letzten Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 63,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,6 Prozent, wobei Teras aktuell 63,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Teras liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Teras. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Teras untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.