Wohin geht die Reise, Tenable?

Der Aktienkurs von Tenable hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um 10,73 Prozent gestiegen, was Tenable eine Outperformance von +16,96 Prozent in dieser Branche beschert. Der Informationstechnologie-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent, wobei Tenable 18,31 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Tenable bei der Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Diskussionen über Tenable in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen über den Titel überwiegen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tenable derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 2,24 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,24 %).