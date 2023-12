Tribe Property Technologies Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tribe Property derzeit bei 1,03 CAD liegt, während die Aktie selbst auf 0,63 CAD gefallen ist. Der Abstand zum GD200 beträgt somit -38,83 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,75 CAD, was einen Abstand von -16 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tribe Property als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 86,67 (eine "Schlecht"-Empfehlung) und der RSI25 für 25 Tage bei 53,06 (eine "Neutral"-Einstufung), was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des RSI führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da die Diskussionen in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Tribe Property zeigen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Tribe Property, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating für die Tribe Property-Aktie führt.