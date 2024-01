Wohin geht die Reise, TeamViewer?

Weitere Suchergebnisse zu "SEB":

In den letzten zwei Wochen wurde Teamviewer von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Teamviewer haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher bewerten wir das Sentiment und den Buzz als "Neutral". Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Teamviewer beträgt 55,33, und der RSI25 liegt bei 57. Diese Werte deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einer weder überkauften noch -verkauften Situation befindet, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung geben.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Teamviewer-Aktie sehen wir, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,98 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,335 EUR deutlich darunter liegt. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Teamviewer-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.