Wohin geht die Reise, Taylor Morrison Home?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Taylor Morrison Home beträgt derzeit 6,11 und liegt damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Taylor Morrison Home in den letzten Monaten im Durchschnitt lag. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum relativ unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Aktie von Taylor Morrison Home als Neutral-Titel aus. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Taylor Morrison Home-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 58,04 und ein RSI25-Wert von 32,84. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die Aktie von Taylor Morrison Home langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, gaben keine eine positive Bewertung, zwei eine neutrale und keine eine negative. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt wird ein Kursziel in Höhe von 55 USD erwartet. Dies entspricht einer Erwartung von 5,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".