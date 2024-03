Wohin geht die Reise, Tangshan Sunfar Silicon Industries?

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tangshan Sunfar Silicon Industry in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität oder Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Tangshan Sunfar Silicon Industry wurde unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche hat Tangshan Sunfar Silicon Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,47 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt liegt bei -20,83 Prozent, was bedeutet, dass Tangshan Sunfar Silicon Industry eine Underperformance von -24,64 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -20,83 Prozent, und Tangshan Sunfar Silicon Industry lag 24,64 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Für Anleger, die in die Aktie von Tangshan Sunfar Silicon Industry investieren, liegt die Dividendenrendite bei 1,16 %, was 0,84 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Sunfar Silicon Industry liegt bei 18, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.