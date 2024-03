Wohin geht die Reise, Tangiamo Touch Technology AB?

Die Anlegerstimmung für Tangiamo Touch war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tangiamo Touch daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die Kommunikation in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigt keine eindeutige Veränderung und bleibt neutral. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch in Vergessenheit geraten ist.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Tangiamo Touch bei 0,04 SEK, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,0152 SEK, was einem Abstand von -62 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,02 SEK liegt, was einer Differenz von -24 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls ein neutrales Bild für die Tangiamo Touch-Aktie wieder. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 55,26 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso wird der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, mit 60,63 als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt erhält Tangiamo Touch somit von der Redaktion in allen Bereichen ein "Neutral"-Rating, basierend auf der aktuellen Stimmung, der Kommunikation in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.