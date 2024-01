Wohin geht die Reise, Tai Ping Carpets?

Die Tai Ping Carpets notiert derzeit mit einem Kurs von 0,78 HKD, was einem Rückgang von 10,34 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Tai Ping Carpets eine Rendite von 49,62 Prozent auf, was einer Überrendite von mehr als 46 Prozent entspricht. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,73 Prozent, wobei Tai Ping Carpets mit 30,89 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Tai Ping Carpets diskutiert, jedoch gab es weder stark positive noch negative Reaktionen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder intensiv mit positiven noch negativen Themen rund um Tai Ping Carpets. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tai Ping Carpets weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,63, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tai Ping Carpets basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.